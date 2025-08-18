На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина устроил сильный лесной пожар, когда пытался избавиться от тела возлюбленной

Устроивший крупнейший пожар в истории округа американец получил пожизненный срок
Police Department

В США мужчина расправился с девушкой и вызвал один из крупнейших лесных пожаров в истории округа. Об этом пишет Daily Mail.

Дело в отношении 33-летнего Виктора Серритено из Калифорнии возбудили в 2020 году после того, как 22-летняя Присцилла Кастро, его знакомая по переписке, приехала к мужчине и пропала, а спустя несколько недель ее тело нашли сгоревшим в заповеднике дикой природы. Хотя тело было сильно обожжено, кулон с ангелом помог опознать девушку и выйти на след Серритено.

Оказалось, что Виктор расправился с Присциллой и поджег ее тело 18 августа 2020 года, этот поджог спровоцировал масштабный лесной пожар. В результате огонь разрушил около 1,5 тыс. домов и зданий, а шестеро человек не смогли спастись.

В этом месяце поджигателю вынесли приговор, который, как отмечается, стал важным шагом к справедливости и некоторым утешением для жертв и их семей. Мужчина проведет в тюрьме не менее 73 лет, то есть, вероятно, останется за решеткой до конца жизни.

Ранее россиянин под наркотиками изрезал лицо девушке и поджег квартиру.

