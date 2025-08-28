В Иркутской области предложили создать межрегиональный центр для борьбы с пожарами

В Иркутской области могут создать межрегиональный центр по борьбе с лесными пожарами. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале по результатам встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым.

Кобзев поделился, что представил Патрушеву несколько предложений по развитию региона, в том числе создание подобного центра.

Отмечается, что центр будет расположен в Братске.

«Создание лесопожарного центра позволит оперативно привлекать силы ФБУ «Авиалесоохрана», в том числе для проведения взрывных работ для тушения лесных пожаров, а также оказывать содействие по стабилизации лесопожарной ситуации в соседних регионах: республике Бурятия, республике Саха (Якутия), Красноярском крае», — говорится в сообщении.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии республики сообщал, что на территории двенадцати районов Якутии зафиксированы лесные пожары площадью почти 14 тыс. га.

В ведомстве рассказали, что на начало суток в регионе действуют 30 лесных пожаров на площади 13,8 тыс. га. В их тушении задействованы 389 человек.

Ранее мужчина устроил лесной пожар, когда пытался избавиться от возлюбленной.