В Москве задержали подростка за пропаганду ЛГБТ

В Москве задержан несовершеннолетний за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в общественном месте. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел во время молодежного мероприятия в одном из столичных парков, где подросток участвовал в скандальной акции.

По факту произошедшего составлен административный протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведутся поиски второго участника инцидента.

4 сентября руководитель Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» Чингиз Ахмадов обвинил чеченцев, покинувших республику, в связях с ЛГБТ. Ахмадов утверждает, что чеченцы, перебравшиеся в европейские страны, якобы поддерживают радикальный ислам ваххабитского направления и в то же время сотрудничают с «организацией ЛГБТ».

29 июля сообщалось, что главного редактора издания Sport24 Самвела Авакяна повторно оштрафовали за пропаганду ЛГБТ.

Ранее в России признали террористом издателя ЛГБТ-книг.