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Главного редактора Sport24 повторно оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Главреда Sport24 Авакяна повторно оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
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Антон Денисов/РИА Новости

Главного редактора издания Sport24 Самвела Авакяна повторно оштрафовали за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации канала, мировой суд вменили публикацию заметки о чешской конькобежке Мартине Сабликовой. Сумма штрафа составила 400 тысяч рублей. Представитель Авакяна заявил, что публикация уже была удалена и отметил, что схожие публикации есть и у других СМИ.

10 июля Мировой судья судебного участка Таганского района в первый раз оштрафовал главного редактора Sport24, сумма первого штрафа составила 200 тыс. рублей.

«Главный редактор сетевого издания Sport24 Авакян Самвел Грантович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21. КоАП РФ», — указано в постановлении.

На тот момент не было указано, какие материалы послужили причиной штрафа. Теперь в канале «Осторожно, новости» указано, что причиной послужил материал о Сабликовой.

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