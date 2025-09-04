Директор ЧГТРК «Грозный» сообщил о выходцах из Чечни, причастных к ЛГБТ

Директор ЧГТРК «Грозный» Ахмадов обвинил выходцев из Чечни в причастности к ЛГБТ

Руководитель Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» Чингиз Ахмадов обвинил чеченцев, покинувших республику, в связях с ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Фрагмент передачи опубликован в Telegram-канале ЧГТРК.

Ахмадов утверждает, что чеченцы, перебравшиеся в европейские страны, якобы поддерживают радикальный ислам ваххабитского направления и в то же время сотрудничают с «организацией ЛГБТ».

ЧГТРК отмечает, что позицию Ахмадова поддержал Мансур Солтаев, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике.

«Как хорошо, что эти люди больше не живут в Чеченской Республике», – заявил Солтаев.

В августе Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 14 млн рублей онлайн-библиотеку комиксов Mangalib за пропаганду ЛГБТ. Отмечается, что дело в отношении ООО «Мангалиб» рассматривалось по семи протоколам по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения.

Ранее суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» за пропаганду ЛГБТ.