В России признали террористом издателя ЛГБТ-книг

Фигуранта дела о продаже ЛГБТ-книг внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов исполнительного директора издательства «Индивидуум принт» Дмитрия Протопопова. Соответствующий список опубликован на сайте ведомства.

«Протопопов Дмитрий Сергеевич, 07.01.1991, город Москва», — говорится в перечне.

В реестр Минюста РФ также внесли россиянина Даниила Кринари (Ковалевского). В 2022 году мужчина был задержан по подозрению в создании агентурной сети для подготовки терактов на объектах в белорусском городе Гродно. В прошлом году суд назначил ему пять лет колонии.

В мае 2025 года правоохранители задержали в Москве трех сотрудников издательства «Индивидуум принт» по делу о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Речь идет о Протопопове, директоре по продажам издательства Павле Иванове и менеджере склада Артеме Вахляеве. Их отправили под домашний арест.

По версии следствия, в период с ноября 2023 по сентябрь 2024 года трое сотрудников издательства «из корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ.

Ранее российского журналиста и автора передач про ЛГБТ включили в список террористов и экстремистов.