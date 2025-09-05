На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Владимире любознательный кот спас от гадюки своих владельцев

Гадюка заползла в квартиру во Владимире и встретила кота
Гадюка пробралась в квартиру в пятиэтажном доме на улице Левитана во Владимире. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 2 сентября. Все началось с того, что кошка почувствовала присутствие пресмыкающегося в квартире. Сначала хозяева предположили, что это мышь или крыса. Однако ситуация оказалась гораздо серьезнее: в дом заползла ядовитая гадюка. Когда жильцы обнаружили змею, они выгнали ее в подъезд, и вызвали спасателей.

Прибывшие на вызов сотрудники Госохотинспекции обнаружили змею под тумбочкой в подъезде. Ее поймали и выпустили в естественную среду обитания за городом. Специалисты отмечают, что встретить гадюку в жилом многоэтажном доме крайне сложно. Вероятнее всего, змея попала туда либо через канализацию, либо от соседей, которые могли содержать ее в качестве домашнего питомца.

6 августа в Карелии местная жительница после укуса гадюки обратилась в местную больницу города Суоярви, однако там не оказалось сыворотки. Врачи сослались на то, что в республике якобы не водится ядовитых змей. Впоследствии пострадавшую транспортировали в республиканскую больницу и вылечили.

Ранее дачникам рассказали, как избежать встречи с ядовитой змеей.

