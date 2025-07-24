Дачникам рассказали, как избежать встречи с гадюкой

Дачникам не следует садиться под деревьями, особенно если земля покрыта листьями, потому что так они могут столкнуться с гадюкой. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, не стоит переворачивать камни, пни или кучи дров без защитных перчаток. При прогулках в лес или по саду лучше носить высокую обувь и одежду, которая будет закрывать участки тела. Эксперты отметили, что змеи любят лиственные деревья, включая дубы, буки и ивы, потому что они создают необходимую тень и влажность.

«Летние месяцы, когда наблюдаются дожди и грозы, представляют собой период повышенной активности гадюк. Исследования показывают, что многие из них могут быть найдены всего в нескольких метрах от своих любимых деревьев», — отметили в сообщении.

Профессор кафедры медицины катастроф Пироговского университета Марина Костюченко до этого рассказала «Газете.Ru», что самыми опасными для человека змеями в средней полосе России являются гадюки. Их яд оказывает как местное (отек и некроз тканей в месте укуса), так и общее действие (влияние на сердечно-сосудистую систему, гемостаз, иммунную систему с развитием анафилактического шока).

Ранее сообщалось, что гадюка укусила женщину в Подмосковье после того, как та наступила на нее.