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Гадюка напала на 20-летнюю девушку в Карелии

В Карелии гадюка атаковала девушку, когда та шла купаться
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Игорь Подгорный/РИА Новости

Карельские врачи не смогли сразу помочь девушке, которую укусила гадюка, из-за отсутствия вакцины, сообщает «Петрозаводск говорит».

Девушка из поселка Новые Пески шла купаться на озеро по заросшей тропинке и не заметила змею, спрятавшуюся в траве. Сначала Светлана не поняла, что ее укусили, но потом на ноге появился отек, и боль начала усиливаться.

Нога быстро распухла, и девушка поехала в больницу в городе Суоярви. Там ей сказали, что вакцины от укусов ядовитых змей в наличии нет, так как в Карелии их якобы не водится.

Тогда Светлана вызвала скорую помощь, и ее сразу отправили в Республиканскую больницу скорой и экстренной помощи в Петрозаводске. Там ей сделали уколы и капельницы. Лечение длилось около недели, и Светлане пришлось встретить в больнице свое двадцатилетие.

Сейчас отек на ноге пострадавшей постепенно спадает. Она уже вернулась к обычной жизни и даже ходит к озеру той же тропинкой.

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