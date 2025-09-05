На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму произошел крупный природный пожар

МЧС: вблизи крымского села Ключи загорелась сухая растительность на 50 га
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Возгорание сухой растительности произошло в районе села Ключи Симферопольского района Крыма. Об этом сообщает МЧС по республике.

По данным ведомства, площадь пожара составляет около 50 гектаров. Быстрому распространению огня способствуют высокая температура воздуха и сильный ветер.

Отмечается, что для борьбы с огнем задействованы силы аэромобильной группировки МЧС, а также техника для подвоза воды и опашки от администрации района.

Всего к тушению привлечены 68 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС России — 59 специалистов и 12 машин.

29 августа в Симферопольском районе Крыма потушили природный пожар, бушевавший на площади в 70 га. Днем ранее загорелась сухая трава между селами Равнополье и Кольчугино. По данным МЧС, в тушении ландшафтного пожара принимали участие 105 спасателей на 29 пожарных расчетах. Они не только ликвидировали пламя, но и создавали минерализованные полосы, чтобы сдержать его распространение. Ситуация осложнялась из-за сильного ветра.

Накануне в Оренбургской области произошел ландшафтный пожар площадью 500 га.

