В РСТ оценили решение Таиланда запустить платежи картами «Мир»

В Таиланде поддержали идею наладить платежи внутри страны при помощи российских банковских карт «Мир» — нововведение должно вступить в силу в ближайшее время, работа в этом направлении уже началась. Эта страна у россиян уже входит в тройку наиболее востребованных среди зарубежных направлений, а упрощение финансовых расчетов привлечет еще больше туристов из России, прокомментировала эту инициативу в беседе с 360.ru гендиректор One Click Travel, эксперт РСТ Анара Уралова.

«Прогнозировать точные цифры сложно, но мы можем ожидать стабильный рост — особенно в зимний сезон, когда Таиланд является главным направлением», — подчеркнула турэксперт.

Она добавила, что напрямую связи между упрощение платежей и увеличением срока времени, которое можно находиться в стране без визы, не связаны, однако два эти решения дополнят друг друга и отразятся на турпотоке. По мнению Ураловой, это комплексный подход к развитию отрасли, которые сильно облегчит пребывание в стране гостям из России.

Уралова также отметила, что в Таиланде у российских туристов обычно много сопутствующих расходов, так как в отелях вместо системы «все включено» введены лишь завтраки. Знание о том, что всегда можно будет расплатиться своей обычной картой, поможет лучше планировать расходы и чувствовать себя спокойнее, считает специалист. Туристам не нужно будет носить с собой большие суммы наличных, поэтому путешествия в Таиланд в целом станут не только удобнее, но и безопаснее, заключила она.

Напомним, российские карты Visa и Mastercard не работают в Таиланде с марта 2022 года, однако доступен расчет картами UnionPay от Россельхозбанка и Азиатско-Тихоокеанского банка. О возобновлении платежей картами «Мир» сообщила исполнительный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) по европейскому региону Сулатда Саруттилаван. Она отметила, что из-за западных санкций туристы из России в Таиланде столкнулись с проблемой безналичной оплаты товаров и услуг. Саруттилаван подчеркнула, что тайские банки ищут пути для решения этого вопроса и проведения платежей.

Ранее стало известно, когда карты «Мир» начнут принимать по всему Ирану.