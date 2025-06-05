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В Таиланде оценили возможность запуска оплаты картами «Мир»

ТАТ: в Таиланде поддержали идею наладить платежи картой «Мир»
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Таиланд поддержал идею наладить платежи внутри страны при помощи российских банковских карт «Мир». Об этом сообщила исполнительный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) по европейскому региону Сулатда Саруттилаван, пишет ТАСС.

«Касательно карт «Мир», мы изучаем этот вопрос. Я положительно рассматриваю такую вероятность [приема карт], но на это может потребоваться время», — заявила Саруттилаван.

Она отметила, что из-за западных санкций туристы из России в Таиланде столкнулись с проблемой безналичной оплаты товаров и услуг. Саруттилаван подчеркнула, что тайские банки ищут пути для решения этого вопроса и проведения платежей.

В апреле глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что международная сеть приема карт «Мир» продолжает расти, несмотря на санкции. Она уточнила, что постепенно расширяется список дружественных стран, куда ездят российские туристы и где принимают для платежей карты «Мир».

Кроме Таиланда, вопрос приема карт «Мир» на данный момент также прорабатывается в Гвинее. Как отметил посол РФ в Конакри Алексей Попов, отношения России и Гвинейской Республики сейчас находятся на подъеме.

Кроме того, Куба планирует начать выпуск карт российской платежной системы «Мир».

Ранее россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при обмене денег за рубежом.

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