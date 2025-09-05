Букингемский дворец сообщил о смерти невестки Елизаветы II

В Великобритании в возрасте 92 лет умерла невестка Елизаветы II, герцогиня Кентская Кэтрин. Об этом пишет BBC со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.

«С глубоким прискорбием Букингемский дворец сообщает о кончине Ее Королевского Высочества Герцогини Кентской», — говорится в официальном заявлении дворца.

Отмечается, что герцогиня Кентская мирно скончалась в ночь на 5 сентября в кругу семьи. Причина ее смерти не называется. Все члены королевской семьи, в том числе король Карл III, разделяют горечь утраты с ее супругом, герцогом Кентским.

Герцогиня Кэтрин была старейшим членом королевской семьи. Она была замужем за принцем Эдвардом, герцогом Кентским, двоюродным братом покойной королевы Елизаветы II. При жизни Кэтрин была большой любительницей музыкой. Она преподавала музыку в начальной школе Халла, ученики которой ничего не знали о ее принадлежности к королевской семье. Детям она была известна как «миссис Кент». Также герцогиня поддерживала музыкальные благотворительные организации.

До этого газета The Sun сообщила, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон решила сменить место жительства на фоне сообщений об ухудшении самочувствия. Издание Radar Online со ссылкой на инсайдера рассказало, что Кейт начала резко терять вес. Люди обеспокоены тем, что это может быть признаком того, что она с трудом восстанавливается после лечения рака или, что еще хуже, у нее случился рецидив.

Ранее СМИ сообщили о резком ухудшении состояния короля Карла III.