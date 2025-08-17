На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о резком ухудшении состояния короля Карла III

Radar Online: состояние короля Карла III значительно ухудшилось
Henry Nicholls/Pool Photo via AP

Здоровье короля Великобритании Карла III, который борется с онкологическим заболеванием, в последние месяцы сильно ухудшилось. Об этом пишет портал Radar Online со ссылкой на источники.

«В последние месяцы его здоровье значительно ухудшилось. Трость — это не просто традиционный аксессуар для королевского портрета, она стала необходимостью», — сказали журналистам.

Как выяснил портал, монарх стал с трудом передвигаться по своему поместью в Норфолке. Кроме того, для того чтобы справиться с болью, он пьет алкоголь, утверждает источник портала.

В начале июля этого года монарх с налитым кровью глазом был замечен во время официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Великобританию. Представитель Букингемского дворца, пожелавший остаться анонимным, успокоил общественность, заявив, что у короля всего лишь лопнул кровеносный сосуд. Он отметил, что это не связано с какими-либо проблемами со здоровьем

До этого Кейт Миддлтон раскрыла подробности борьбы с раком.

