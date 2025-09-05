В России призвали изменить систему работы управляющих компаний

Сегодня в России складывается непростая ситуация в сфере работы управляющих компаний по обслуживанию недвижимости, которая не устраивает ни власти, ни жителей, ни сами УК, считает лидер профсоюза «ЯУправдом» Сергей Креков. Важное изменение, с которого следует начать совершенствование отрасли, это добавление заказчика услуг, заявил он в эфире Общественной Службы Новостей.

«Когда мы говорим об УК, собственник выбирает управляющую организацию, а заказчика нет. Мы же хотим, чтобы перед тем, как собственник выбрал УК, он выбрал того, кто заключает этот договор», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что выбрать УК, не обозначив того, кто будет от имени владельцев представлять их сторону в договоре, невозможно. Поэтому в договор следует вписывать имя заказчика услуг – это будет лицо, которое будет как заключать, так и расторгать контракт в интересах собственников. Что касается самих жильцов, то им следует сосредоточиться на контроле расходования денежных средств, отслеживать, чтобы они направлялись строго на целевое использование, заключил Креков.

До этого депутат Госдумы Евгений Марченко предложил уточнить ответственность управляющих компаний в многоквартирных домах. Парламентарий отметил, что есть проблема, связанная с решениями собраний собственников жилья в многоквартирных домах. Так, на практике достаточно случаев фальсификации собраний без внесения искажений в протоколы, например, путем недопуска собственников к голосованию, неизвещения о собрании, использования подложных доверенностей либо принятия голосов несобственников. Чтобы исключить такие случаи, он призвал установить дифференцированную систему наказаний. В нее войдут штрафы, принудительные работы и лишение свободы с целью возможности учета при их назначении тяжести совершенного преступления, личности виновного и последствий.

Ранее выяснилось, что в России женщины чаще мужчин обращаются в управляющие компании.