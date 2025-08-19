В России женщины чаще мужчин обращаются в управляющие компании

В России женщины заметно активнее вовлечены в управление домом: 31% из них регулярно обращаются в управляющие компании — против 24% мужчин. При этом чаще участвуют в ОСС (общее собрание собственников жилья) — мужчины (57%), женщины на 14% меньше — участие в общих собраниях подтвердили 43% респонденток.

Это показало исследование платформы Doma.ai, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

А вот к юридическим вопросам больше интереса у мужчин: 61% читают протоколы, женщины чаще интересуются финансовыми вопросами — 56%. В домовых чатах регулярно участвуют 12% женщин и лишь 8% мужчин.

Так, в течение последних трех месяцев обращения в УК совершали 31% женщин и 24% мужчин. Таким образом, доля обращающихся среди женщин на 7% выше.

Среди женщин, взаимодействовавших с УК, 59% предпочитают телефонный звонок или личный визит в УК. Только 41% выбирают цифровые каналы: мобильные приложения, личные кабинеты, чат-боты.

Мужчины, напротив, чаще используют цифровые форматы коммуникации. Из тех, кто обращался в УК, 54% предпочли оставить заявку через приложение или чат-бот, а 46% воспользовались телефоном или лично посетили УК.

Согласно опросу, регулярно участвуют в ОСС — не реже одного раза в год — 20% мужчин и 14% женщин. Среди тех, кто принимал участие хотя бы один раз за последние два-три года, то вовлеченность возрастает: 37% мужчин и 29% женщин.

61% опрошенных мужчин, участвующие в ОСС, читают протоколы, следят за повесткой и изучают юридическое оформление решений. Среди женщин такую практику подтвердили 42%.

В то же время женщины чаще участвуют в финансовых аспектах взаимодействия с управляющей компанией. 56% женщин сообщили, что именно они регулярно проверяют начисления, отслеживают суммы в квитанциях, вносят оплату и при необходимости инициируют сверки. Среди мужчин такую вовлеченность отметили 38% респондентов, посещающих ОСС.

По данным исследования, женщины чаще мужчин вовлечены в неформальное взаимодействие внутри дома через чаты и домовые сообщества. По данным опроса, 12% женщин сообщили, что активно участвуют в домовых чатах, регулярно инициируя или поддерживая обсуждения. Еще почти половина (49%) подключаются к беседе время от времени, комментируя отдельные темы. Примерно треть (31%) женщин читают сообщения, но предпочитают не отвечать, и только 8% не участвуют в чате вовсе.

Среди мужчин структура вовлеченности иная. Только 8% респондентов мужского пола отнесли себя к активным участникам чатов, 26% отметили, что отвечают в обсуждениях эпизодически. Доля тех, кто читает сообщения, но не пишет, составляет 41%, а четверть (25%) вовсе не принимают участия в чатах.

«Мужчины и женщины по-разному включаются в процессы управления: одни чаще берут на себя оперативные задачи и общение, другие — технический контроль и работу с документами. Эти различия создают баланс, благодаря которому совместное управление домом становится более устойчивым. Понимание таких паттернов — это шаг к более точной, уважительной и эффективной коммуникации между УК и жителями», — отметил исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков.

Ранее россиянам назвали рабочие способы сэкономить на ЖКУ до 20–30%.