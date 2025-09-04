В Ленобласти отец жестоко избивает младшего сына, пока старший в бегах

Жителя Ленобласти засняли за избиением ребенка в лифте. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, мужчина приходится мальчику отцом, семья живет в Новом Девяткино. На кадрах, предположительно, запечатлены два подобных инцидента с участием родителя.

На одном из них видно, как глава семьи наносит школьнику удары в лифте, при этом сам мальчик опускается в угол и пытается закрыться. Помимо этого, ребенка таскают за волосы и ударяют о стенку кабины.

Во втором случае ситуация повторяется. Судя по видео, мужчина кричит на сына.

По словам местных жителей, подобные сцены не редкость для семьи, они регулярно наблюдают за «воспитательными методами» мужчины, которые он как правило применяет ночью.

Жильцы утверждают, что в семье есть еще один сын, старший, однако он сбежал из-за насилия со стороны главы семьи. Это привело к тому, что отец якобы стал всю агрессию срывать на младшем.

