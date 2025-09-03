На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане на свадьбе бывший тесть напал на певицу и избил ее

В Казахстане певица Азода пожаловалась на побои от отца бывшего мужа
true
true
true

Казахстанская певица Азода пожаловалась на побои от отца бывшего мужа во время выступления на свадьбе. Об этом сообщает nur.kz.

Певица опубликовала кадры случившегося на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На них видно, как мужчина наносит удар девушке, которая поет с микрофоном в руках. Снимавший бросился на помощь девушке, после нападения она сидела на полу.

На видео с другого ракурса видно, что певице нанесли несколько ударов. По словам Азоды, инцидент произошел 31 августа во время торжества во дворце бракосочетаний. Она выразила надежду, что мужчина будет наказан в соответствии с нормами закона.

В полиции Туркестанской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Побои», подозреваемый установлен и доставлен в полицию. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Накануне актер из сериала «ГДР» Яков Левда был отправлен под домашний арест за избиение матери. Судебное заседание по делу 27-летнего артиста пройдет 11 сентября 2025 года.

Ранее осветитель Эда Ширана попытался утопить невестку из-за спора о завещании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами