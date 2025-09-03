В Казахстане на свадьбе бывший тесть напал на певицу и избил ее

В Казахстане певица Азода пожаловалась на побои от отца бывшего мужа

Казахстанская певица Азода пожаловалась на побои от отца бывшего мужа во время выступления на свадьбе. Об этом сообщает nur.kz.

Певица опубликовала кадры случившегося на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На них видно, как мужчина наносит удар девушке, которая поет с микрофоном в руках. Снимавший бросился на помощь девушке, после нападения она сидела на полу.

На видео с другого ракурса видно, что певице нанесли несколько ударов. По словам Азоды, инцидент произошел 31 августа во время торжества во дворце бракосочетаний. Она выразила надежду, что мужчина будет наказан в соответствии с нормами закона.

В полиции Туркестанской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Побои», подозреваемый установлен и доставлен в полицию. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

