В Казахстане на свадьбе бывший тесть напал на певицу и избил ее

Казахстанская певица Азода пожаловалась на побои от отца бывшего мужа во время выступления на свадьбе. Об этом сообщает nur.kz.
Певица опубликовала кадры случившегося на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На них видно, как мужчина наносит удар девушке, которая поет с микрофоном в руках. Снимавший бросился на помощь девушке, после нападения она сидела на полу.
На видео с другого ракурса видно, что певице нанесли несколько ударов. По словам Азоды, инцидент произошел 31 августа во время торжества во дворце бракосочетаний. Она выразила надежду, что мужчина будет наказан в соответствии с нормами закона.
В полиции Туркестанской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Побои», подозреваемый установлен и доставлен в полицию. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
