В Кирове организовали незаконную свалку из 1000 бочек с опасными отходами

Жители Кирова больше двух лет живут рядом со свалкой из 1000 бочек с отходами

Жители Кирова на протяжении более двух лет живут рядом со свалкой, состоящей из 1 тысячи бочек с опасными отходами. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Кирова».

По данным канала, впервые о складе бочек стало известно летом 2023 года. Он расположился на улице Искры рядом с приютом для собак, газораспределительным пунктом, гаражным кооперативом и садовыми домами. Информацию передали активистам.

«Судя по надписям, в одних бочках краска, а в других — спиртосодержащие жидкости. И все это может полыхнуть от малейшего источника возгорания. К слову, объекты завезли еще в 2022 году», — сказали местные жители.

Позже выяснилось, что бочки находятся на участке, принадлежащем муниципалитету. Виновника образования свалки нашли и обязали освободить участок. Если бы он этого не сделал, то администрация Кирова наняла стороннюю организацию для утилизации бочек. За ее услуги виновник должен был возместить расходы в размере 10 млн рублей.

По состоянию на сентябрь 2025 года, на месте оставлены около 1,5 тысячи бочек. Журналисты отметили, что они начали ржаветь, создавай опасность.

Ранее в Амурской области женщина выбросила на свалку доставшиеся в наследство миллионы.