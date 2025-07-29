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В Амурской области женщина выбросила на свалку доставшиеся в наследство миллионы

Baza: в Амурской области пара нашла 6 млн рублей на свалке
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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жители Амурской области пропили деньги, которые нашли на свалке. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в Завитинске. Дочь местного жителя по имени Наталья приехала в дом ушедшего отца и устроила уборку. Собрав все ненужные вещи, она выкинула их на свалку.

Позже женщина стала искать деньги, которые отец при жизни откладывал на покупку дома. Всего в его жилье должно было быть шесть миллионов рублей, но средства дочь не нашла.

Спустя некоторое время выяснилось, что средства лежали в упаковках из-под муки. Их, по данным Telegram-канала, нашли соседи. Услышав об этом, женщина отправилась к ним.

«Те все отрицали и заявили, что никаких денег не находили. Тогда Наталья подала заявление в полицию», – сообщается в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что часть денег соседка потратила на алкогольные напитки и сауну, за остальное она приобрела новый дом. При этом она сначала якобы утверждала, что потраченное на новую недвижимость украли какие-то подростки.

Ранее в Красноярске пенсионерка лишилась квартиры и 7 млн рублей, поверив мошенникам.

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