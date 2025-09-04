На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка год не выпускала из дома дочь-школьницу и запрещала ей общаться с людьми

В Марий Эл мать на протяжении года не выпускала из дома дочь-школьницу
true
true
true
close
Shutterstock

В Марий Эл у женщины забрали дочь после того, как она на протяжении года не выпускала ее из дома. Об этом сообщает УФССП по региону.

Все случилось в поселке Юрино. Мать четвероклассницы забрала документы девочки из школы под предлогом перевода в другое учебное заведение, однако малолетняя так и не приступила к обучению. Женщина вела закрытый образ жизни, запрещала дочери общаться со сверстниками и неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Таким образом, ребенок почти год провел в заточении.

1 сентября 2025 года, несмотря на агрессивное сопротивление матери, судебные приставы проникли в квартиру, изъяли девочку и передали ее представителям органов опеки. В настоящее время ребенок находится в безопасности, решается вопрос о ее дальнейшем устройстве. В отношении матери составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности должностных лиц.

Ранее на Урале мужчину осудили за издевательства над ребенком, взятым под опеку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами