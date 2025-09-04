Россиянка год не выпускала из дома дочь-школьницу и запрещала ей общаться с людьми

В Марий Эл мать на протяжении года не выпускала из дома дочь-школьницу

В Марий Эл у женщины забрали дочь после того, как она на протяжении года не выпускала ее из дома. Об этом сообщает УФССП по региону.

Все случилось в поселке Юрино. Мать четвероклассницы забрала документы девочки из школы под предлогом перевода в другое учебное заведение, однако малолетняя так и не приступила к обучению. Женщина вела закрытый образ жизни, запрещала дочери общаться со сверстниками и неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Таким образом, ребенок почти год провел в заточении.

1 сентября 2025 года, несмотря на агрессивное сопротивление матери, судебные приставы проникли в квартиру, изъяли девочку и передали ее представителям органов опеки. В настоящее время ребенок находится в безопасности, решается вопрос о ее дальнейшем устройстве. В отношении матери составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности должностных лиц.

