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Опекун запрещал приемному сыну спать и заставлял мыться на улице в холодное время года

На Урале мужчину осудили за издевательства над ребенком, взятым под опеку
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Опекун и его дочь из Артемовского получили реальные сроки за то, что истязали подопечного и издевались над ним. Об этом сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Артемовский городской суд установил, что местный житель и его дочь жестоко обращались с несовершеннолетним. С декабря 2022-го по февраль 2023 года они систематически издевались над ребенком 2009 года рождения.

Опекуны не только били мальчика, но и оскорбляли его, не позволяли ему спать вдоволь, заставляли мыться и справлять нужду на морозе, при температуре ниже -3°C. Кроме того, ребенка неоднократно привязывали к деревянной кровати, фиксируя руки и ноги пластиковыми стяжками и ремнем.

Суд признал обоих подсудимых виновными в незаконном лишении свободы, истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Из приговора следует, что отец и дочь проведут по пять лет в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Нижнем Тагиле брат и сестра сбежали от своего опекуна.

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