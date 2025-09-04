Женщина 22 года прожила с осколком градусника в ягодице

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Daily Star: китаянка 22 года жила с осколком термометра в ягодице
true
true
true
close
Wuhan First Hospital

В Ухане врачи обнаружили в ягодице женщины стеклянный фрагмент длиной около двух сантиметров, который оставался в ее теле 22 года. Инородное тело оказалось осколком термометра, на который китаянка случайно села еще в школьные годы, пишет Daily Star.

Пациентка, известная под фамилией Ху, рассказала, что инцидент произошел, когда она училась в начальной школе. Она сидела за партой, когда одноклассник попросил у нее ластик. Пока школьница искала необходимый предмет, сверстник положил на ее стул термометр ради шутки.

В итоге Ху села прямо на градусник, и он разбился, оставив осколок в ее ягодице. Ребенка доставили в больницу, где врачи попытались удалить инородное тело. По словам китаянки, доктора достали лишь часть стекла, а термометр выглядел «короче, чем должен быть». Дополнительный рентген ничего не показал, поскольку стекло было прозрачным и плохо различалось на снимках.

На протяжении 22 лет женщина не подозревала, что осколок все еще остается в ее теле. Недавно она обратилась к врачам после падения с велосипеда: пациентка опасалась, что сломала крестец. Для уточнения диагноза ей сделали КТ, и именно тогда врачи впервые отчетливо увидели форму осколка.

Врач заявил, что пациентке невероятно повезло: в градуснике не осталось ртути. Если бы вещество попало в организм, у женщины могли бы развиться тяжелое отравление.

Ранее врачи в Китае вытащили 18-сантиметрового червя из мозга пациента, у которого ухудшилось зрение.

