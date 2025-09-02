На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врачи вытащили 18-сантиметрового червя из мозга пациента, у которого ухудшилось зрение

В Китае спасли мужчину, у которого в мозгу жил 18-сантиметровый червь
true
true
true
close
Depositphotos

Житель Китая столкнулся с серьезными проблемами со зрением и эпилептическими припадками из-за паразита в мозгу. Об этом сообщает портал QQ News.

В апреле прошлого года 29-летний Ли Чжэн из провинции Хунань впервые заметил «мозаики» в левом глазу. С тех пор эти вспышки стали более частыми, а поле зрения в глазу постепенно сузилось. Однако первоначальное обследование ничего не выявило.

31 июля у пациента произошел сильный эпилептический припадок с потерей сознания во время вождения, и он вновь обратился в медучреждение. На этот раз врачи обнаружили, что мозгу пациента живет спарганоз — 18-сантиметровый паразит, который смогли успешно удалить хирургическим путем.

Оказалось, что китаец раньше иногда ловил диких змей на природе, вскрывал им животы, вынимал желчный пузырь и проглатывал его сырым.

«Я делал так три или четыре раза. Я думал, что желчный пузырь змей полезен для здоровья, и понятия не имел, что в нем могут быть паразиты», — признался Чжэн.

После операции он обещал больше не есть сырые продукты. Врачи отмечают, что заразиться спарганозом можно через сырую или недоваренную пищу и обычную воду. Спарганоз может мигрировать по организму и вызывать эпилепсию, головные боли и плохое самочувствие.

Ранее пожилой яхтсмен заразился в воде опасной бактерией и не выжил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами