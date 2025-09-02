Врачи вытащили 18-сантиметрового червя из мозга пациента, у которого ухудшилось зрение

В Китае спасли мужчину, у которого в мозгу жил 18-сантиметровый червь

Житель Китая столкнулся с серьезными проблемами со зрением и эпилептическими припадками из-за паразита в мозгу. Об этом сообщает портал QQ News.

В апреле прошлого года 29-летний Ли Чжэн из провинции Хунань впервые заметил «мозаики» в левом глазу. С тех пор эти вспышки стали более частыми, а поле зрения в глазу постепенно сузилось. Однако первоначальное обследование ничего не выявило.

31 июля у пациента произошел сильный эпилептический припадок с потерей сознания во время вождения, и он вновь обратился в медучреждение. На этот раз врачи обнаружили, что мозгу пациента живет спарганоз — 18-сантиметровый паразит, который смогли успешно удалить хирургическим путем.

Оказалось, что китаец раньше иногда ловил диких змей на природе, вскрывал им животы, вынимал желчный пузырь и проглатывал его сырым.

«Я делал так три или четыре раза. Я думал, что желчный пузырь змей полезен для здоровья, и понятия не имел, что в нем могут быть паразиты», — признался Чжэн.

После операции он обещал больше не есть сырые продукты. Врачи отмечают, что заразиться спарганозом можно через сырую или недоваренную пищу и обычную воду. Спарганоз может мигрировать по организму и вызывать эпилепсию, головные боли и плохое самочувствие.

