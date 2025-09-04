Власти Рязанской области рассказали о состоянии пострадавших после ЧП на «Эластике»

Малков: 6 человек остаются в больницах после ЧП на заводе в Рязанской области

Шесть человек остаются в больницах после ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области. Об этом в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума сообщил губернатор Павел Малков.

«Шесть человек пока остаются в больницах и продолжают лечение. Остальные сейчас уже пострадавшие выписаны, проходят амбулаторное лечение», — заявил он.

По словам Малкова, власти продолжают работу с каждым, кто пострадал, и будут продолжать до их полной реабилитации. Губернатор добавил, что по его поручению был составлен «паспорт каждой семьи, каждой жизненной ситуации». Он подчеркнул, что будет решать все вопросы, которые возникают, чтобы так или иначе их урегулировать.

Взрыв в пороховом цехе завода «Эластик», расположенного в Шиловском районе Рязанской области, произошел 15 августа. В результате ЧП пострадали более 150 человек, еще 28 человек спасти не удалось.

На фоне случившегося губернатор региона Павел Малков поручил ввести режим ЧС муниципального уровня. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело. При этом данное происшествие стало не первым на заводе «Эластик» — четыре года назад здесь также произошел взрыв.

