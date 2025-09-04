Защита украинца Кузнецова не сможет привлечь Евроюст к делу о «Севпотоках»

РИА: защита Сергея Кузнецова не привлечет Евроюст к делу о «Севпотоках»

Защита украинца Сергея Кузнецова, фигуранта дела о подрыве газопроводов «Северный поток», не сможет добиться привлечения Евроюста к рассмотрению вопроса о его экстрадиции в Германию. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель агентства Евросоюза по сотрудничеству в области уголовного правосудия Якобин Брейкинк.

«Адвокаты защиты не могут ходатайствовать об участии Евроюста в трансграничных делах», — сказала Брейкинк.

По ее словам, орган может принять участие в процессе только по собственному решению либо по запросу Европейской прокуратуры или национального судебного органа.

Кузнецова задержали в ночь на 21 августа в Италии. Суд оставил его под стражей, а сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию. Расследование ведут правоохранительные органы ФРГ, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве «Северных потоков». При этом Киев отрицает причастность к диверсиям.

