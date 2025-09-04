Названы самые популярные в РФ книги прошедшего лета

В России самыми популярными произведениями этого лета стали фэнтези и детективы

Наибольшей популярностью в России этим летом пользовались произведения в жанрах фэнтези, фантастики и детективов, передает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования, проведенного книжным сервисом «Литрес».

Выяснилось, что в категории художественной литературы лидером стала третья часть саги о драконах «Эмпирей» — «Ониксовый шторм» Ребекки Яррос. Второе место заняла аудиокнига «Звездная кровь — 8. Истинный» digital-автора «Литрес» Романа Прокофьева, а на третьей строчке расположились первые две части «Эмпирея» — «Железное пламя» и «Четвертое крыло».

В жанре нон-фикшн пользователи чаще всего выбирали аудиокнигу «Трансерфинг себя» Вадима Зеланда. Также в топ-5 вошли «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира, аудиоверсии произведений Зеланда «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов» и сборник, содержащий все ступени трансерфинга.

В целом анализ показал, что помимо фэнтези, фантастики и детективов, россияне активно интересовались любовными романами, классической прозой, а также литературой по бизнесу, эзотерике, психологии и саморазвитию.

Согласно недавнему опросу, более трети россиян регулярно читают книги разных жанров, при этом чтение активно интегрируется в повседневность: треть респондентов делают это ежедневно, столько же — несколько раз в неделю, преимущественно по вечерам. Гибкость цифровых форматов способствует этой тенденции.

Более трети (34%) опрошенных читают любые книги. Еще 18% отдают предпочтение преимущественно художественной литературе, 8% — профессиональной для работы и учебы, 6% — документальной или исторической.

Ранее стал известен самый востребованный у россиян автор советской литературы.