На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы самые популярные в РФ книги прошедшего лета

В России самыми популярными произведениями этого лета стали фэнтези и детективы
true
true
true
close
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Наибольшей популярностью в России этим летом пользовались произведения в жанрах фэнтези, фантастики и детективов, передает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования, проведенного книжным сервисом «Литрес».

Выяснилось, что в категории художественной литературы лидером стала третья часть саги о драконах «Эмпирей» — «Ониксовый шторм» Ребекки Яррос. Второе место заняла аудиокнига «Звездная кровь — 8. Истинный» digital-автора «Литрес» Романа Прокофьева, а на третьей строчке расположились первые две части «Эмпирея» — «Железное пламя» и «Четвертое крыло».

В жанре нон-фикшн пользователи чаще всего выбирали аудиокнигу «Трансерфинг себя» Вадима Зеланда. Также в топ-5 вошли «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира, аудиоверсии произведений Зеланда «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов» и сборник, содержащий все ступени трансерфинга.

В целом анализ показал, что помимо фэнтези, фантастики и детективов, россияне активно интересовались любовными романами, классической прозой, а также литературой по бизнесу, эзотерике, психологии и саморазвитию.

Согласно недавнему опросу, более трети россиян регулярно читают книги разных жанров, при этом чтение активно интегрируется в повседневность: треть респондентов делают это ежедневно, столько же — несколько раз в неделю, преимущественно по вечерам. Гибкость цифровых форматов способствует этой тенденции.

Более трети (34%) опрошенных читают любые книги. Еще 18% отдают предпочтение преимущественно художественной литературе, 8% — профессиональной для работы и учебы, 6% — документальной или исторической.

Ранее стал известен самый востребованный у россиян автор советской литературы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами