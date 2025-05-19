Каждый третий россиянин ежедневно читает книги

Более трети регулярно читают книги разных жанров, при этом чтение активно интегрируется в повседневность: треть опрошенных делают это ежедневно, столько же — несколько раз в неделю, преимущественно по вечерам. Гибкость цифровых форматов способствует этой тенденции. Среди жанров наибольшей популярностью пользуются фэнтези, детективы и фантастика, при этом более высокими темпами растет интерес к эзотерике и классике.

Это показало исследование ЮKassa и Литрес, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Более трети (34%) респондентов читают любые книги. Еще 18% отдают предпочтение преимущественно художественной литературе, 8% — профессиональной для работы и учебы, 6% — документальной или исторической.

Больше половины респондентов (53%) отдают предпочтение бумажным книгам, еще 30% — электронным книгам, а 12% — преимущественно слушают аудиокниги. Оставшиеся совмещают разные форматы в равных пропорциях.

«В период с 1 по 15 апреля 2025 года оборот книжного сегмента вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Покупок стало на 28% больше. Средний чек при этом снизился на 6% и составил 199 рублей — это обусловлено в том числе ростом спроса на электронный и аудиоформат, которые позволяют приобрести больше интересующих товаров по более привлекательным ценам», — говорит руководитель отдела продаж ЮKassa Никита Цой.

Треть опрошенных (33%) читает или слушает книги каждый день, столько же — несколько раз в неделю. Большинство (60%) уделяют время книгам по вечерам. Около часа за один раз уделяют чтению 38% опрошенных, еще 28% — примерно пару часов.

Почти половина (49%) предпочитает выделять отдельное время для чтения. Остальные так или иначе интегрируют его в повседневную жизнь: читают в дороге (23%), во время домашних дел (14%), в перерывах на работе и учебе (11%), во время занятий спортом (3%).

«Чтение перестает быть исключительно способом проведения досуга и активно встраивается в повседневный ритм. Хотя бумажные книги сохраняют лидерство, мы видим устойчивый рост популярности электронных и аудиокниг — форматов, которые легко вписываются в многозадачность современного человека. Такая гибкость чтения соответствует общей тенденции на цифровизацию потребительских привычек, которую мы наблюдаем и в платежных сервисах. Люди ищут не просто контент, а удобные способы его потребления, адаптированные под их образ жизни», — считает руководитель отдела продаж ЮKassa.

По данным Литрес, рынок цифровых книг демонстрирует уверенный рост. В период с 15 марта по 15 апреля рост выручки (во всех моделях монетизации — ppd, Абонемент, Подписка) составил 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: аудиокниги продемонстрировали рост на уровне 24%, а электронные — на 19%.

Рейтинг литературных предпочтений пользователей Литрес в указанный период демонстрирует интересные тенденции. Наиболее впечатляющий рост показала эзотерика (+50%), за ней следует классическая литература (+24%) и любовные романы (+18%). Постоянным спросом продолжают пользоваться детективы (+15%), фэнтези и проза (по +10% каждый). Детская литература и психология показали умеренный рост (6 и 3% соответственно), а фантастика и бизнес-литература сохранили прежние позиции без изменений.

«Жанровая литература наиболее популярна у читателей по нескольким причинам. Фантастика, фэнтези и детективы лидируют, потому что книги, написанные в этих жанрах, динамичны и увлекательны, их непременно хочется дочитать и узнать, чем же все закончится. Помимо этого, они помогают людям отвлечься от повседневности и рутины, перенестись в фантастические и приключенческие миры и оказаться на месте героев. Таким образом, чтение превращается в простое и доступное удовольствие, становится неким аттракционом чувств, фантазий и эмоций», — комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес».

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