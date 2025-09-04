На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская предпринимательница захотела пассивного дохода и потеряла 9,5 млн рублей

В Забайкалье женщина потеряла 9,5 млн рублей, пытаясь получить пассивный доход
Ilya Naymushin/Reuters

В Забайкалье предпринимательница отдала мошенникам крупную сумму денег, пытаясь получить пассивный доход от инвестиций. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Потерпевшая, владелица небольшого бизнеса и некоторых сбережений, увидела в социальной сети рекламу с предложением пассивного дохода от инвестиций. Она поверила в обещания и на протяжении пяти месяцев переводила деньги на различные карты, общаясь с мошенниками, выдававшими себя за финансовых консультантов.

Осознание обмана пришло к женщине только при попытке вывести средства. Злоумышленники потребовали у нее привлечь «гаранта» для фиктивного банкротства, и это вызвало у россиянки сомнения в «консультантах». Проверив информацию на сайте Центробанка, она обнаружила, что инвестиционной компании не существует.

Женщина успела отправить аферистам более 9,5 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка хотела «снять порчу» и лишилась 4 млн рублей.

