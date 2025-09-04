Россиянка хотела «снять порчу» и лишилась 4 млн рублей

42-летняя жительница Белгородской области перевела мошенникам более 4 миллионов рублей, поверив в возможность снятия «порчи». Об этом сообщает УМВД региона.

Потерпевшая нашла в сети объявление о магических услугах, для связи с гадалкой требовалось оставить комментарий «да будет так» под постом, после чего началась переписка. Псевдогадалка первоначально запросила лишь 2000 рублей на покупку свечей для обряда, но затем заявила, что на всех членов семьи белгородки наложено проклятие.

Под предлогом срочного снятия порчи мошенники в течение четырех месяцев выманивали у женщины деньги. Общая сумма ущерба составила 4 млн рублей. Потерпевшая осознала обман только в августе, когда аферистка потребовала продать квартиру для «завершающего обряда». Возбуждено уголовное дело.

До этого в Омске гадалка сняла порчу и золотые украшения с двух женщин. Чтобы избавить подруг от «проклятия», гадалка предложила провести специальный ритуал. Она попросила женщин передать ей все золотые изделия, которые завернула в бумагу, и незаметно подменила полученные украшения. С похищенными ювелирными изделиями обвиняемая скрылась. Обнаружив дома пропажу украшений, омички обратились в полицию, общий ущерб составил 55 тысяч рублей. Лжецелительницу задержали в Хакасии, ей может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее россиянка пыталась вернуть мужа и отдала гадалке 900 тысяч рублей.