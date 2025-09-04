На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минстрое раскрыли число строящегося жилья с перенесенным сроком ввода

Минстрой: примерно у 30 % строящегося жилья перенесены сроки ввода
true
true
true
close
Shutterstock

В настоящее время примерно у 30% строящегося жилья перенесены сроки его ввода в эксплуатацию. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин.

«Мы видим на сегодня, что из 118 миллионов квадратных метров, которые находятся в стройке по проектным декларациям, у нас по 37,5 миллионам квадратных метров перенесены первоначальные сроки ввода объектов в эксплуатацию», — сказал замминистра.

Стасишин добавил, что причинами переноса сроков стали подорожание стройматериалов, недостаточный объем наполнения счетов эскроу, нехватка рабочей силы и так далее. По его словам, раньше сроки сдачи переносились у примерно 5,5 миллиона квадратных метров жилья.

Несколькими часами ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что правительство обсудило дополнительные шаги для сохранения объемов строительства жилья. Министр отметил, что ведомство их проработает.

Ранее финансист спрогнозировал ставки по ипотеке в России в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами