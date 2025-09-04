В Минстрое раскрыли число строящегося жилья с перенесенным сроком ввода

В настоящее время примерно у 30% строящегося жилья перенесены сроки его ввода в эксплуатацию. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин.

«Мы видим на сегодня, что из 118 миллионов квадратных метров, которые находятся в стройке по проектным декларациям, у нас по 37,5 миллионам квадратных метров перенесены первоначальные сроки ввода объектов в эксплуатацию», — сказал замминистра.

Стасишин добавил, что причинами переноса сроков стали подорожание стройматериалов, недостаточный объем наполнения счетов эскроу, нехватка рабочей силы и так далее. По его словам, раньше сроки сдачи переносились у примерно 5,5 миллиона квадратных метров жилья.

Несколькими часами ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что правительство обсудило дополнительные шаги для сохранения объемов строительства жилья. Министр отметил, что ведомство их проработает.

Ранее финансист спрогнозировал ставки по ипотеке в России в 2026 году.