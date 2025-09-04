На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Овцебыки оставили жителей Якутии без связи на три дня

В Якутии овцебыки оборвали сотовый кабель и оставили жителей без связи на 3 дня
Кадр из видео/Telegram-канал «Анаабыр уоттара | Анабарский улус»

В Якутии в Анабарском районе местные жители три дня оставались без связи из-за овцебыков. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Улус. Медиа».

«Жители три дня оставались без связи из-за обрыва оптоволоконного кабеля на территории прииска компании «Алмазы Анабара» Алроса», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что в инциденте виновны овцебыки, которые паслись неподалеку от места прокладки провода. На видео животных заснял работник «Ростелекома», который приехал для ремонта поломки. Связь была оперативно восстановлена.

До этого президент РФ Владимир Путин поддержал планы по прокладке новой линии волоконно-оптической связи (ВОЛС) на Чукотку.

Минцифры и операторы связи ранее утвердили схему, которая позволит получать доступ к ряду цифровых сервисов даже при отключении мобильного интернета из-за угроз безопасности.

Пользователи смогут пройти капчу и выйти на «белый список» — такси, маркетплейсы, доставку, а также системы M2M для работы банкоматов и терминалов. Таким образом будет гарантирована стабильная работа банкоматов, терминалов оплаты и других имеющих подключение к интернету устройств.

Ранее на фоне сбоев сотовой связи в РФ запустили сервис для поиска бесплатного Wi-Fi.

