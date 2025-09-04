Овцебыки оставили жителей Якутии без связи на три дня

В Якутии овцебыки оборвали сотовый кабель и оставили жителей без связи на 3 дня

В Якутии в Анабарском районе местные жители три дня оставались без связи из-за овцебыков. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Улус. Медиа».

«Жители три дня оставались без связи из-за обрыва оптоволоконного кабеля на территории прииска компании «Алмазы Анабара» Алроса», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что в инциденте виновны овцебыки, которые паслись неподалеку от места прокладки провода. На видео животных заснял работник «Ростелекома», который приехал для ремонта поломки. Связь была оперативно восстановлена.

