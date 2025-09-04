На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили о вреде поздних ужинов

Нутрициолог Панова: есть следует не позднее, чем за три часа до сна
Kulkova Daria/Shutterstock/FOTODOM

Поздний ужин, особенно если в его меню входит тяжелая и жирная пища, серьезно вредит организму. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила нутрициолог, президент Союза «Здоровье наших детей» Ольга Панова.

«Жирная и тяжелая пища на ночь сбивает наш природный режим. Потому что организм тратит силы на переваривание, а не расслабляется, как положено. Эти плохие привычки перед сном быстро входят в нашу жизнь и очень тяжело выводятся», — сказала специалист.

По ее словам, употреблять пищу следует за 2-3 часа до сна, ведь даже полезный белок, содержащийся в твороге, имеет свою калорийность и может привести к набору веса.

Врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев до этого говорил, что для позднего перекуса лучше всего подойдут легкие продукты, которые не будут оказывать негативного влияния на сон и метаболизм. Это могут быть яйца, нежирная рыба, морепродукты, кефир или йогурт.

При выборе еды он посоветовал прислушиваться к собственному самочувствию и не переедать.

Ранее сомнолог назвал главные ошибки, которые мешают выспаться.

