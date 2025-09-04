На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал продукты, которые подойдут для позднего ужина

Врач Калинчев: творог и нежирная рыба подойдут для позднего ужина
true
true
true
close
Kulkova Daria/Shutterstock/FOTODOM

Для позднего ужина лучше всего подойдут легкие продукты, которые не будут оказывать негативного влияния на сон и метаболизм у здорового человека. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

По его словам, это могут быть яйца, нежирная рыба, морепродукты, творог, кефир или йогурт. При выборе еды он посоветовал прислушиваться к собственному самочувствию и не переедать. Врач добавил, что в вопросе вечернего перекуса важно обращать внимание на распределение калорий в течение дня.

«Вечерний перекус не должен заменять полноценный ужин и не должен превышать треть суточной нормы калорий. Он служит легким дополнением к рациону, которое не перегружает организм и не мешает сну. Главное — выбирать продукты, которые легко усваиваиваются организмом, и учитывать индивидуальные потребности», — заключил Калинчев.

Японские ученые до этого установили, что люди, которые часто пропускают завтрак и ужинают поздно вечером, могут быть более подвержены развитию остеопороза. Это заболевание, при котором кости становятся хрупкими и легко ломаются. Известно, что риск его развития повышают такие факторы, как курение, злоупотребление алкоголем или низкая физическая активность. Однако связь болезни с особенностями питания до сих пор оставалась малоизученной.

Ранее сомнолог назвал главные ошибки, которые мешают выспаться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами