Врач назвал продукты, которые подойдут для позднего ужина

Для позднего ужина лучше всего подойдут легкие продукты, которые не будут оказывать негативного влияния на сон и метаболизм у здорового человека. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

По его словам, это могут быть яйца, нежирная рыба, морепродукты, творог, кефир или йогурт. При выборе еды он посоветовал прислушиваться к собственному самочувствию и не переедать. Врач добавил, что в вопросе вечернего перекуса важно обращать внимание на распределение калорий в течение дня.

«Вечерний перекус не должен заменять полноценный ужин и не должен превышать треть суточной нормы калорий. Он служит легким дополнением к рациону, которое не перегружает организм и не мешает сну. Главное — выбирать продукты, которые легко усваиваиваются организмом, и учитывать индивидуальные потребности», — заключил Калинчев.

Японские ученые до этого установили, что люди, которые часто пропускают завтрак и ужинают поздно вечером, могут быть более подвержены развитию остеопороза. Это заболевание, при котором кости становятся хрупкими и легко ломаются. Известно, что риск его развития повышают такие факторы, как курение, злоупотребление алкоголем или низкая физическая активность. Однако связь болезни с особенностями питания до сих пор оставалась малоизученной.

