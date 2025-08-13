На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сомнолог назвал главные ошибки, которые мешают выспаться

Сомнолог Дорохов: плотный ужин может ухудшить сон
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Привычка поздно ложиться спать и плотно ужинать может препятствовать полноценному отдыху и высыпанию. Об этом Pravda.Ru рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

По его словам, ложиться спать важно как минимум до полуночи, а лучше — в 23:00. Вечером для улучшения качества сна эксперт посоветовал гулять ил заниматься физической культурой. Последний прием пищи при этом должен быть не позднее 19:00, чтобы не перегружать организм ночью.

Кроме того, Дорохов призвал следить за температурой воздуха в спальне.

«Обязательно, чтобы в спальне температура была ниже двадцати градусов. Летом это сложно. Нужно обязательно окна открыть, чтобы человек дышал хорошим, прохладным воздухом», — добавил он.

Врач-сомнолог Павел Кудинов до этого говорил, что проблемы со сном у людей чаще всего связаны не с засыпанием, а с неправильным временем пробуждения, потому что биологические часы запускаются с моментом пробуждения. По его словам, для гигиены сна важно соблюдать режим. Если человек начнет вставать в одно и то же время, то он будет засыпать также примерно в одно время.

Ранее психотерапевт перечислил неочевидные признаки депрессии.

