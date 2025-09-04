На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо число эксплуатируемых в России самолетов

Савельев: в России эксплуатируется более 1,1 тыс. самолетов
Алексей Никольский/РИА Новости

В России эксплуатируется свыше 1,1 тыс. самолетов, и все воздушные суда находятся в абсолютно безопасном состоянии. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев, чьи слова приводит ТАСС.

«В стране эксплуатируется более 1,1 тыс. самолетов. Вы знаете, что мы не вернули самолеты, мы готовы платить и платим. Поэтому безопасность постоянно контролируется Минтрансом и Росавиацией», — подчеркнул вице-премьер, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Кроме того, Савельев заверил, что все самолеты полностью безопасны, а комплектующие и запчасти для них — «родные».

Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября под девизом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Деловая программа ВЭФ включает более 100 тематических сессий, объединенных в 7 блоков. В форуме принимают участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

Ранее CNN сравнил самолеты Путина и Трампа.

