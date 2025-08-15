На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
CNN сравнил самолеты Путина и Трампа

CNN: российский Ил-96 оказался технически более новой моделью, чем борт Трампа
Сергей Бобылев/РИА Новости

CNN опубликовал материал, в котором сравнил самолеты президентов России и США.

По данным канала, российский лидер Владимир Путин сошел с борта специально модернизированного Ил-96, который является основным воздушным судном в президентском парке РФ. Незадолго до него на базу прибыл боинг 747 президента США Дональда Трампа, известный как Air Force One, когда на борту находится глава государства.

Оба самолета — широкофюзеляжные с четырьмя двигателями, однако российский Ил-96 является технически более новой моделью.

Специалисты по авиации и энтузиасты отслеживания рейсов активно обсуждали пятничную посадку российского борта на военной базе Элмендорф-Ричардсон, так как это редкая возможность увидеть президентский самолет России.

По данным FlightAware, рейс Путина обозначался как «Special Flight Detachment Rossiya 539» и вылетел из аэропорта Магадана. По информации сайта, перелет до Аляски занял около четырех часов.

Журналисты также отметили редкую и впечатляющую картину, когда два президентских самолета стояли рядом на американской земле, на территории военной базы США.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

Ранее сообщалось, что Трамп может досрочно покинуть встречу с Путиным при одном условии.

Встреча Путина и Трампа
