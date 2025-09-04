Число погибших в результате землетрясения в Афганистане резко увеличилось

В Афганистане число жертв землетрясения превысило 2,2 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель официального представителя «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) Хамдулла Фитрат на своей странице в соцсети X.

По его словам, в результате стихийного бедствия в Кунаре погибли 2205 человек, пострадали — 3640.

2 сентября Фитрат сообщал, что количество жертв составляло 1,4 тыс. человек, при этом 3,1 тыс. пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Афганистане в ночь на 1 сентября. Эпицентр стихийного бедствия находился на расстоянии около 27,3 км от города Джелалабад, вблизи границы с Пакистаном.

Как рассказали в министерстве здравоохранения страны, эпицентр располагался в труднодоступной горной местности. В связи с этим специалистам потребуется время, чтобы получить точную информацию о количестве пострадавших.

По данным портала Tolo News, сотни людей до сих пор остаются под завалами. Их поиски продолжаются.

Ранее в Афганистане мужчина потерял более 10 членов семьи в результате землетрясения.