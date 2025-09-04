На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане резко увеличилось

Власти Афганистана: число жертв землетрясения превысило 2,2 тыс. человек
true
true
true
close
Uwe Anspach/Global Look Press

В Афганистане число жертв землетрясения превысило 2,2 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель официального представителя «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) Хамдулла Фитрат на своей странице в соцсети X.

По его словам, в результате стихийного бедствия в Кунаре погибли 2205 человек, пострадали — 3640.

2 сентября Фитрат сообщал, что количество жертв составляло 1,4 тыс. человек, при этом 3,1 тыс. пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Афганистане в ночь на 1 сентября. Эпицентр стихийного бедствия находился на расстоянии около 27,3 км от города Джелалабад, вблизи границы с Пакистаном.

Как рассказали в министерстве здравоохранения страны, эпицентр располагался в труднодоступной горной местности. В связи с этим специалистам потребуется время, чтобы получить точную информацию о количестве пострадавших.

По данным портала Tolo News, сотни людей до сих пор остаются под завалами. Их поиски продолжаются.

Ранее в Афганистане мужчина потерял более 10 членов семьи в результате землетрясения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами