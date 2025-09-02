Власти Афганистана отчитались о количестве жертв в результате землетрясения

В Афганистане количество жертв от землетрясения составило почти 1,5 тыс. человек

В Афганистане количество жертв от землетрясения составило 1,4 тыс. человек, 3,1 тыс. пострадали. Об этом сообщил заместитель официального представителя «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) Хамдулла Фитрат на своей странице в соцсети X.

«Общее число погибших в <...> провинции Кунар достигло 1 411, число раненых — 3 124, а число разрушенных домов — 5 412», — говорится в сообщении.

До этого портал Tolo News писал, что на данный момент сотни людей остаются под завалами после землетрясения, их поиски продолжаются.

В ночь на 1 сентября в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр стихийного бедствия был зафиксирован в 27,3 километрах (17 милях) от города Джелалабад, вблизи пакистанской границы. Министерство здравоохранения Афганистана сообщило, что из-за расположения эпицентра в труднодоступной горной местности потребуется время для получения полной картины о количестве пострадавших.

Ранее Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения.