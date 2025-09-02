На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Афганистане мужчина потерял более 10 членов семьи в результате землетрясения

Independent: житель Афганистана во время землетрясения потерял 11 родственников
true
true
true
close
Philip Poupin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель Афганистана потерял 11 членов семьи в результате землетрясения, произошедшего на территории страны в ночь на 1 сентября. Об этом сообщило издание The Independent.

По информации журналистов, во время природного катаклизма не стало семи детей мужчины — двух мальчиков и пяти девочек. Кроме того, он лишился дяди и троих двоюродных братьев.

В ночь на 1 сентября в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр стихийного бедствия находился на расстоянии около 27,3 км от города Джелалабад, вблизи границы с Пакистаном.

Как рассказали в министерстве здравоохранения страны, эпицентр располагался в труднодоступной горной местности. В связи с этим специалистам потребуется время, чтобы получить точную информацию о количестве пострадавших.

2 сентября заместитель официального представителя «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) Хамдулла Фитрат сообщил, что травмы различной степени тяжести получили 3 124 человека. Еще 1 411 жителей спасти не удалось.

По данным портала Tolo News, сотни людей до сих пор остаются под завалами. Их поиски продолжаются.

Ранее в РФ заявили, что прорабатывают вопрос об отправке гуманитарной помощи в пострадавший от землетрясения Афганистан.

