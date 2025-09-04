На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Топ-менеджера ГК «Компьюлинк» осудили за мошенничество

Топ-менеджера ГК «Компьюлинк» Попова приговорили к 4,5 года за мошенничество
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии топ-менеджера ГК «Компьюлинк» Олега Попова по обвинению в мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.

По данным следствия, ущерб противозаконных действий компании оценивается в 120 млн рублей. Речь идет о мошенничестве при строительстве котельных в Тамбовской области.

Несмотря на вынесение приговора Попова освободили в зале суда за отбытие срока наказания в СИЗО.

Недавно Тверской суд Москвы арестовал директора РЖД по энергетическому комплексу и начальника «Трансэнерго» (филиала холдинга) Валентина Санько. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Также был арестован бывший финансовый директор АО «Вологдаэнерго» и экс-подчиненный Санько Алексей Селяков. Подробности уголовного дела в суде не раскрыли.

До этого под суд пошел заместитель главы администрации Зеленоградского муниципального округа Руслан Андронов. Он обвиняется в незаконной продаже земельных участков, что причинило ущерб муниципалитету на сумму свыше 10 миллионов рублей.

Ранее суд в Москве приговорил экс-резидента Сколково по делу о мошенничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами