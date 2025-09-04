Топ-менеджера ГК «Компьюлинк» осудили за мошенничество

Топ-менеджера ГК «Компьюлинк» Попова приговорили к 4,5 года за мошенничество

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии топ-менеджера ГК «Компьюлинк» Олега Попова по обвинению в мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.

По данным следствия, ущерб противозаконных действий компании оценивается в 120 млн рублей. Речь идет о мошенничестве при строительстве котельных в Тамбовской области.

Несмотря на вынесение приговора Попова освободили в зале суда за отбытие срока наказания в СИЗО.

Недавно Тверской суд Москвы арестовал директора РЖД по энергетическому комплексу и начальника «Трансэнерго» (филиала холдинга) Валентина Санько. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Также был арестован бывший финансовый директор АО «Вологдаэнерго» и экс-подчиненный Санько Алексей Селяков. Подробности уголовного дела в суде не раскрыли.

До этого под суд пошел заместитель главы администрации Зеленоградского муниципального округа Руслан Андронов. Он обвиняется в незаконной продаже земельных участков, что причинило ущерб муниципалитету на сумму свыше 10 миллионов рублей.

Ранее суд в Москве приговорил экс-резидента Сколково по делу о мошенничестве.