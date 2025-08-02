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Суд арестовал начальника филиала «Трансэнерго» РЖД

Суд арестовал начальника филиала «Трансэнерго» РЖД Санько из-за мошенничества
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Тверской суд Москвы арестовал начальника филиала «Трансэнерго» РЖД Валентина Санько. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тверским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Санько Валентина Михайловича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Санько заключили под стражу на один месяц и 24 суток. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

До этого у главы Следственного управления СК по Челябинской области Алексея Колбасина арестовали счета на сумму почти 4 миллиарда рублей.

По данным издания, именно такая сумма фигурирует в иске, который подала Генпрокуратура РФ против основателя ЮГК Константина Струкова. Взыскание будет производиться солидарно со всех ответчиков, включая Колбасина.

На аналогичную сумму арестованы счета и других ответчиков: заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова, бывшего заместителя руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислава Потапова и основателя компании «Южуралзолото» Константина Струкова. Все они являются ответчиками по иску Генпрокуратуры РФ и несут солидарную ответственность.

Ранее Силуанов раскрыл планы государства на «Южуралзолото».

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