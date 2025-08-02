Суд арестовал начальника филиала «Трансэнерго» РЖД

Тверской суд Москвы арестовал начальника филиала «Трансэнерго» РЖД Валентина Санько. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тверским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Санько Валентина Михайловича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Санько заключили под стражу на один месяц и 24 суток. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

До этого у главы Следственного управления СК по Челябинской области Алексея Колбасина арестовали счета на сумму почти 4 миллиарда рублей.

По данным издания, именно такая сумма фигурирует в иске, который подала Генпрокуратура РФ против основателя ЮГК Константина Струкова. Взыскание будет производиться солидарно со всех ответчиков, включая Колбасина.

На аналогичную сумму арестованы счета и других ответчиков: заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова, бывшего заместителя руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислава Потапова и основателя компании «Южуралзолото» Константина Струкова. Все они являются ответчиками по иску Генпрокуратуры РФ и несут солидарную ответственность.

Ранее Силуанов раскрыл планы государства на «Южуралзолото».