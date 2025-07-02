Суд в Москве приговорил экс-резидента Сколково по делу о мошенничестве

Экс-резидент Сколково получил 5 лет и 10 месяцев колонии за мошенничество

Пресненский суд Москвы приговорил экс-резидента Сколково, гендиректора «ВГТ» Юрия Евстигнеева к 5 годам и 10 месяцам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере и изготовлении оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный документ.

«Евстигнеева Юрия Георгиевича признать виновным по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 700 тыс. рублей», — говорится в тексте документа.

По данным агентства, что суд также постановил взыскать с мужчины почти 267 млн рублей в пользу потерпевшего.

Сообщается, что дело на топ-менеджера завели после попытки отнять 20% акций АО «Национальная инжиниринговая корпорация» и подержанный Rolls-Royce стоимостью 13 млн рублей у партнера Евгения Елфимова.

До этого в отношении экс-резидента Сколково, блогера-миллионника Аяза Шабутдинова возбудили уголовное дело. Иск против него подала женщина, которую в компании блогера при помощи «воздействия на психику» якобы вынудили взять крупный кредит для прохождения курса по уверенности в себе. 5 мая обвиняемый в многомиллионном мошенничестве Шабутдинов признал вину в полном объеме.

Ранее бывшего топ-менеджера Центробанка объявили в розыск.