Замглавы Зеленоградска предстанет перед судом за мошенничество на 10 млн рублей

Замглавы Зеленоградска будут судить за мошенничество с земельными участками

Заместитель главы администрации Зеленоградского муниципального округа Руслан Андронов обвиняется в незаконной продаже земельных участков, что причинило ущерб муниципалитету на сумму свыше 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно обвинительному заключению, утвержденному исполняющим обязанности прокурора Калининградской области Владимиром Родиным, в 2015 году Андронов, занимая должность и.о. главы администрации Зеленоградского городского поселения, незаконно передал в частную собственность два земельных участка, расположенных на территории городского парка.

Особую тяжесть преступлению придает то, что проданные земли относились к категории общего пользования и находились в границах зоны санитарной охраны курорта, что полностью исключало возможность их приватизации. При этом сделка была совершена по заниженной в несколько раз стоимости, что и стало причиной значительного материального ущерба.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура настаивает на строгом наказании для обвиняемого, учитывая значительный размер причиненного ущерба и особый статус незаконно проданных земель.

ранее суд арестовал замглавы Росгидромета по делу о мошенничестве.