Россиянин бросил знакомую после приступа эпилепсии в лесу, думая, что она умерла

Свердловчанин бросил знакомую после приступа эпилепсии, думая, что она умерла
Shutterstock

Житель Свердловской области оставил еще живую знакомую умирать после приступа эпилепсии и попал под статью. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в январе 2025 года житель поселка Сосьва 1972 года рождения пришел пьяным домой. Там он обнаружил свою знакомую в бессознательном состоянии, с которой до этого употреблял спиртное.

«Не обнаружив у нее признаков жизни и предположив, что женщина умерла от эпилептического припадка, которые у нее ранее неоднократно случалися, он решил, что его обвинят в убийстве женщины», — рассказали в ведомстве.

Чтобы отвести подозрения от себя, он завернул знакомую в простыню и волоком дотащил до ближайшего леса. Экспертиза установила, что в этот момент женщина была жива, и умерла от переохлаждения, когда ее оставили на морозе.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности и получил восемь месяцев ограничения свободы.

