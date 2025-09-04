На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трихолог ответила, действительно ли зумеры начали массово седеть

Трихолог Галлямова: доказательств массового поседения зумеров не существует
close
Depositphotos

Доказательств и объективных научных исследований того, что зумеры начали массово седеть, пока не существует, поэтому такое суждение является мифом. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала доктор медицинских наук, профессор, трихолог Юлия Галлямова.

Она отметила, что данный процесс является запрограммированным и может начаться раньше у некоторых людей.

«Если кто-то из врачей отметил, что зумеры чаще обращаются с сединой, то это ни о чем не говорит. Это их субъективное мнение, на которое могут повлиять другие факторы, например, социальные», — подчеркнула Галлямова.

По ее словам, седина может появляться у более раннего поколения на фоне глубинных генетических процессов. Кроме того, на это могут влиять питание, ритм жизни, нехватка меланина и физической активности, влияние компьютеров.

Трихолог, косметолог и нутрициолог Екатерина Фролова до этого говорила, что волосы чутко реагируют на стрессы и дефициты микроэлементов в организме, поэтому ранняя седина у россиян – это участившееся явление в последние годы. Причем у мужчин причиной поседения чаще является эмоциональное состояние, а у женщин – нехватка витаминов и микроэлементов.

Ранее врач рассказала, какие продукты защитят от преждевременной седины.

