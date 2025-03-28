Трихолог раскрыла причины появления ранней седины у женщин и мужчин

Волосы чутко реагируют на стрессы и дефициты микроэлементов в организме, поэтому ранняя седина у россиян – это участившееся явление в последние годы. Причем у мужчин причиной поседения чаще является эмоциональное состояние, а у женщин – нехватка витаминов и микроэлементов, рассказала трихолог, косметолог и нутрициолог Екатерина Фролова Общественной Службе Новостей.

«При ранней седине я рекомендую всегда пройти чек-ап. Этот процесс часто вызван рядом дефектов (это может быть нехватка меди, цинка, железа и других микроэлементов). Но причин седины несколько, если у девушки именно дефициты, тогда ее можно временно обернуть вспять», – рассказала специалист.

Стрессы тоже играют важную роль в поседении волос, причем чаще всего это встречается среди представителей мужского пола, у женщин чаще это либо гормональные сбои, либо дефициты микроэлементов, в том числе нехватка железа, сбой синтеза в клетках, окислительные процессы, отметила Фролова.

У трихологов поседение – это не диагноз, а лишь один из маркеров, который говорит о нарушениях в организме, подчеркнула врач. Она призвала не паниковать из-за появления седины, и помнить, что намного важнее сохранить здоровым кожу головы и предотвратить выпадение волос, чему может способствовать частое окрашивание.

До этого трихолог Ева Праудман из Великобритании рассказала, что отказ от вредных привычек, длительного пребывания на солнце и увеличение количества потребляемого витамина В12 помогает дольше сохранять натуральный цвет волос без седины. Она пояснила, что токсины, содержащиеся в сигаретах и алкоголе, вызывают окислительный стресс, который приводит к поседению.

Ранее были названы продукты, помогающие отсрочить появление седины.