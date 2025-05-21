Врач рассказала, какие продукты защитят от преждевременной седины

Продукты, богатые цинком, железом и витамином D, помогут избежать преждевременной седины. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, на цвет волос влияет пигмент меланин. Его выработка зависит от железа, например, из бобовых, а также меди. Последняя находится в составе разных семян, в том числе тыквы и подсолнечника. Кроме того, врач посоветовала следить за уровнем цинка (бобовые), а также витамина В12 (говядина и печень).

Стоит также употреблять скумбрию и лосось, в которых есть витамин D. Нехватка этого витамина может привести к разрушению пигмента волос и появлению причиной седины.

Писарева добавила, что на этот процесс оказывает влияние и стресс.

«В ходе нескольких исследований выяснилось, что при повышении уровня кортизола, возникающего при стрессе, нарушается питание волосяных фолликул. Это и приводит к потере цвета. Кроме того, ранняя седина может появиться при генетической предрасположенности», — заключила она.

Британский фармацевт и диетолог Паула Мартин Кларес до этого рассказала, что потребление продуктов с железом, цинком, медью, витаминами B12, D, А, фолиевой кислотой и селеном помогает избежать преждевременного появления седины.

Ранее трихолог раскрыла причины появления ранней седины у женщин и мужчин.