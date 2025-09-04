Число погибших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне выросло до 17. Об этом сообщает телерадиокомпании RTP.
Двое пострадавших, находившихся в тяжелом состоянии, скончались, уточняет источник.
Португальский институт крови и трансплантации запустил план действий в чрезвычайных ситуациях и увеличил запасы крови в больницах.
Авария с фуникулером «Глория» произошла вечером 3 сентября. В момент падения внутри вагонетки могли находиться до 43 человек. Число пострадавших достигло 23 человек, пять из них находились в тяжелом состоянии. Теперь выяснилось, что двое из них также не выжили.
Фуникулер Elevador da Glória, соединяющий центр Лиссабона с районом Барриу-Альту, был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются более трех миллионов пассажиров.
Правительство Португалии объявило 4 сентября днем траура в связи с произошедшей трагедией.
