RTP: число погибших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне выросло до 17

Число погибших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне выросло до 17. Об этом сообщает телерадиокомпании RTP.

Двое пострадавших, находившихся в тяжелом состоянии, скончались, уточняет источник.

Португальский институт крови и трансплантации запустил план действий в чрезвычайных ситуациях и увеличил запасы крови в больницах.

Авария с фуникулером «Глория» произошла вечером 3 сентября. В момент падения внутри вагонетки могли находиться до 43 человек. Число пострадавших достигло 23 человек, пять из них находились в тяжелом состоянии. Теперь выяснилось, что двое из них также не выжили.

Фуникулер Elevador da Glória, соединяющий центр Лиссабона с районом Барриу-Альту, был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются более трех миллионов пассажиров.

Правительство Португалии объявило 4 сентября днем траура в связи с произошедшей трагедией.

