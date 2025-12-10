На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Определены единые дни последних звонков и выпускных в 2026 году

Минпросвещения определило дни проведения последнего звонка и выпускного в школах
Артем Кулекин/РИА Новости

Определены единые дни проведения последнего звонка и выпускного в школах в 2026 году. Об этом сообщило Минпросвещения России на своем сайте.

В этом учебном году последние звонки планируется провести 26 мая, а выпускные вечера – 27 июня. Министерство направило рекомендации во все субъекты РФ.

В Минпросвещения рассказали, что в программу последних звонков и выпускных вечеров предлагается включить церемонии поднятия флага и исполнения гимна РФ, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград и участников военной операции на Украине.

В ноябре Госдума приняла законопроект о получении рабочей профессии для школьников, не сдавших госэкзамены.

Ранее не сдавшая тест по русскому языку девочка из Казахстана обратилась к властям РФ.

